На севере Москвы мужчина зарезал бывшую жену и сына из-за отказа в прописке

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Полина Долгова
Полина Долгова 101

СК РФ: на севере Москвы мужчина убил бывшую жену и сына из-за квартиры

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; Telegram / Прокуратура москвы; 5-tv.ru

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Бывшие супруги находились в конфликте из-за жилищного вопроса.

Двойное убийство произошло на севере Москвы. По факту преступления возбуждено уголовное дело, сообщил следственный комитет по городу Москве.

По данным следствия, 45-летний мужчина приехал в квартиру, где ранее проживал с семьей. По предварительным данным, у мужчины случился конфликт с сыном, который не хотел пускать мужчину в квартиру. В ходе ссоры молодому человеку были нанесены множественные ножевые ранения, а затем мужчина проследовал в квартиру, где находилась бывшая супруга и ударил ее ножом как минимум с десяток раз, после чего и сам свел счеты с жизнью. От полученных ранений 43-летняя женщина и ее сын скончались на месте.

По предварительной информации, бывшие супруги находились в длительном конфликте из-за отказа погибшей прописать бывшего супруга в квартире.

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В момент трагедии на месте преступления находились невеста погибшего и знакомая матери. В ходе допроса они рассказали детали произошедшего.

Следственный комитет опубликовал видео с камер наблюдения на котором мужчина совершенно спокойно заходит в подъезд.

Следователи и криминалисты продолжают работу на месте происшествия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что двое неизвестных жестоко забили женщину молотком в Казани.

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