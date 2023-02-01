ФСБ задержала троих украинских агентов, которые устраивали теракты на ж/д путях
Россияне совершали террористические акты на объектах железнодорожной инфраструктуры по заданию украинских неонацистов.
Фото, видео: © РИА Новости / ФСБ РФ; ФСБ РФ; 5-tv.ru
В Свердловской области задержаны три украинских агента, которые за денежное вознаграждение устраивали теракты на железнодорожных путях. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.
Граждане РФ предумышленно нарушали работу транспортной инфраструктуры по заданию украинских неонацистов, отметили в службе безопасности.
Во время обыска у преступников были изъяты орудия для совершения деяний, символика украинского националистического вооруженного формирования и электронные схемы расположения ж/д объектов в свердловском филиале РЖД.
В сообщении не уточняется, когда именно теракты были реализованы и к каким последствиям они привели. На трех задержанных лиц возбуждены дела по статьям «Теракт» и «Содействие террористической деятельности». Россиянам грозит лишение свободы на срок от 12 лет по пожизненного заключения.
Задержанные свою вину признали. Один из украинских агентов уточнил, что совершил поджог электрощита на железнодорожных путях.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФСБ за два месяца выявила 93 подпольных оружейника по всей России.
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