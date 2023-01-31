ФСБ за два месяца выявила 93 подпольных оружейника по всей России

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 16

Всего у жителей было изъято 250 единиц оружия.

Фото, видео: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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ФСБ РФ пресекла преступную деятельность 93 оружейников в 38 субъектах страны. Задержанные занимались восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбытом по всей территории России. Об этом рассказали в службе безопасности.

Всего из 38 подпольных мастерских было изъято 250 единиц оружия. На видео, попавшем в распоряжение 5-tv.ru, видно, что в потайных мастерских хранились абсолютно различные виды оружия: пулеметы, автоматы, пистолеты, винтовки и карабины, гранатометы и огнеметы, ручные гранаты.

Кроме того в тайниках были обнаружены 343 артиллерийских боеприпаса различного калибра, 316 взрывателей, детонаторов и запалов, более 160 кг взрывчатых веществ — пороха и тротила, свыше 40600 патронов различного калибра.

Федеральная служба работала совместно с МВД России и Росгвардией. Подпольные мастерские были накрыты, в том числе, в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе и других регионах.

В ведомстве добавили, что работа по выявлению и пресечению незаконной деятельности, связанной с оружием, продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ЛНР обнаружили тайник с 300 килограммами взрывчатки.

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