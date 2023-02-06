В ужасе закричал: история соседа, убившего девятилетнего мальчика в Балашихе

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 15

Подозреваемый в убийстве девятилетнего мальчика вспомнил, как произошла трагедия

В ужасе закричал: история соседа, убившего девятилетнего мальчика в Балашихе

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Michael Bihlmayer

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Мужчина, которого считают причастным к гибели ребенка, действительно показывал ему боевые приемы с ножом, но сам не понял, как после нескольких взмахов острие оказалось в груди школьника.

Житель Балашихи, подозреваемый в убийстве девятилетнего мальчика-соседа, рассказал подробности трагического вечера. Он уверяет, что никогда бы не причинил ему вреда. Малыш якобы сам напоролся на нож.

Оказалось, что мальчик серьезно увлекался единоборствами и боевыми ножами. Именно эти интересы и «подружили» его с 47-летним соседом Игорем Т. К тому же мужчина подарил ребенку небольшой раскладной ножик.

Как пишет KP.RU, ребенок зачастую приходил к старшему товарищу с просьбой показать отдельные боевые приемы. Так и случилось в тот роковой вечер. Как вспоминает Игорь, к тому моменту он уже выпил пять бутылок пива и зачем-то взял в руки настоящий нож. В итоге мужчина сам не понял, как смертельное оружие оказалось в груди малыша.

Когда подозреваемый осознал, что натворил, он взял ребенка на руки и в ужасе закричал. Среди прибежавших соседей был отец мальчика. Он до последнего не верил в произошедшее и пытался привести сына в чувства. Однако спасти девятилетнего ребенка не удалось.

«Я не знаю, как это произошло. Он сам напоролся на нож! Да я бы никогда ему не причинил вреда!» — пытался оправдаться подозреваемый.

Расследование уголовного дела по статье об убийстве малолетнего продолжается. Суду предстоит огласить меру пресечения для фигуранта: останется ли он на свободе или попадет в СИЗО.

Ранее 5-tv.ru рассказывал еще одну ужасающую историю, как отчим до смерти забил семилетнего мальчика из-за воды на полу. Лишь на утро мать погибшего школьника позвонила правоохранителям и рассказала о трагедии.

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