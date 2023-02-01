Лежал на полу почти сутки: отчим до смерти избил семилетнего мальчика из-за лужи на полу
Мужчина из Тульской области убил семилетнего пасынка из-за воды на полу
Фото: www.globallookpress.com / Ute Grabowsky via www.imago-imag
Мать погибшего ребенка смогла вызвать полицию только после того, как ее сожитель покинул квартиру.
Трагедия случилась в поселке Скуратово Тульской области: в одном из многоквартирных домов нашли тело семилетнего ребенка. Предположительно, с ним расправился 35-летний отчим. Жуткие подробности убийства стали известны 5-tv.ru.
Бездыханное тело школьника находилось в квартире, где он жил вместе с родителями. По информации источника 5-tv.ru, накануне мальчик вышел из душа и оставил после себя воду на полу. Это разозлило отчима, и он накинулся на ребенка. После избиения малыш не выжил.
Утром 35-летний мужчина сбежал, и только тогда мать погибшего ребенка смогла позвонить в полицию и сообщить о случившемся. В итоге мужчину удалось оперативно поймать.
В СУ СКР по Тульской области подтвердили задержание отчима, подозреваемого в особо тяжком преступлении. Возбуждено дело об убийстве.
«Кроме того, проверяются условия жизни и воспитания несовершеннолетних, проживающих в данной семье. Расследование уголовного дела продолжается», — добавили в ведомстве.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как еще один мужчина зарезал бывшую жену и сына из-за отказа в прописке.
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