Лежал на полу почти сутки: отчим до смерти избил семилетнего мальчика из-за лужи на полу

Мать погибшего ребенка смогла вызвать полицию только после того, как ее сожитель покинул квартиру.

Трагедия случилась в поселке Скуратово Тульской области: в одном из многоквартирных домов нашли тело семилетнего ребенка. Предположительно, с ним расправился 35-летний отчим. Жуткие подробности убийства стали известны 5-tv.ru.

Бездыханное тело школьника находилось в квартире, где он жил вместе с родителями. По информации источника 5-tv.ru, накануне мальчик вышел из душа и оставил после себя воду на полу. Это разозлило отчима, и он накинулся на ребенка. После избиения малыш не выжил.

Утром 35-летний мужчина сбежал, и только тогда мать погибшего ребенка смогла позвонить в полицию и сообщить о случившемся. В итоге мужчину удалось оперативно поймать.

В СУ СКР по Тульской области подтвердили задержание отчима, подозреваемого в особо тяжком преступлении. Возбуждено дело об убийстве.

«Кроме того, проверяются условия жизни и воспитания несовершеннолетних, проживающих в данной семье. Расследование уголовного дела продолжается», — добавили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как еще один мужчина зарезал бывшую жену и сына из-за отказа в прописке.