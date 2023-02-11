В Мексике обнаружили 68 мешков с человеческими останками

Представители властей обнаружили 68 мешков с человеческими останками в штате Мехико. Об этом сообщает национальная газета страны El Milenio. По данным издания, неподалеку от столицы штата, города Толука-де-Лердо, были найдены девять тайных захоронений, по которым распределены части тел погибших людей. О них властям рассказали представители местных банд после ряда задержаний и допросов.

Издание отмечает, что военные, сотрудники прокуратуры и полицейские штата Мехико продолжают поиски останков. Им еще предстоит выяснить, о каком числе жертв может идти речь. Пока власти не называли конкретных цифр. По официальным данным, в стране числятся пропавшими без вести более 100 тысяч человек в период с 1964 по 2022 годы.

На протяжении многих лет в Мексике наблюдается высокий уровень преступности, в стране орудуют бандитские группировки и наркокартели.

Между тем, по данным властей, в 2022 году число убийств сократилось в стране на 7,1% по сравнению с предыдущим годом. В количественном эквиваленте — с 33 350 до 30 968 человек. Особенно остро засилье преступности наблюдается в регионах Гуанахуато, Нижней Калифорнии, Мехико, Мичоакан, Халиско и Чиуауа. Первый считается самым опасным, здесь за год погибли 3 260 жителей, в то время как в Юкатане, южном штате государства, «всего» 39.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Якутии начался суд над маньяком за убийства и изнасилования 40-летней давности.