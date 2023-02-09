В Якутии начался суд над маньяком за убийства и изнасилования 40-летней давности

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Останки многих жертв преступника до сих пор не найдены. Сам он же находится за решеткой.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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В Якутии будут судить серийного маньяка за чудовищные преступления 40-летней давности. Его жертвами стали женщины и три девочки четырех, пяти и девяти лет.

Мужчина похищал их, вывозил в лес, там насиловал и убивал. Тела закапывал в землю. Погибшие числились как пропавшие без вести, их останки до сих пор не найдены.

Также сыщики доказали его причастность к убийству двух женщин и насилию над 15-летней девушкой. Все преступления в Якутии рецидивист совершал на протяжении 11 лет.

На след маньяка долго не могли напасть. Когда все дела соединили, стало известно, что он уже находится за решеткой за аналогичные преступления в Новосибирской области.

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