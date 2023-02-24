В Санкт-Петербурге вооруженный преступник ранил силовика картечью из обреза

|
Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 31

Преступник ранил омоновца из огнестрельного оружия возле метро «Гостиный двор»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Mayorova; Telegram / 112; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Омоновец быстро обезвредил бандита, никто из прохожих не пострадал.

Сотрудники ОМОНа обезвредили преступника возле станции метро «Гостиный двор» в Санкт-Петербурге. Вооруженный мужчина успел ранить силовика картечью из обреза. Росгвардия опубликовала видео героического поступка сотрудника органов в Telegram.

Источник 5-tv.ru уточнил, что сотрудник правоохранительных органов попытался обезвредить вооруженного преступника, который шел с коробкой. Он решил подойти, проверить, что делает потенциальный злоумышленник, тот оказал сопротивление, достал ружье и выстрелил в сотрудника.

На видео видно, что мужчина вел себя неадекватно: так словно попал на военный полигон, он прятался за колоннами и целился в ОМОН.

Задержанный оказался иностранцем. Нападавшего скрутили коллеги росгвардейца. Благодаря оперативным действиям омоновца никто из прохожих не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал подробности о захвате заложников в цветочном магазине Москвы.

-7° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
74.71
-0.15 79.57
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на 24 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

17:14
Чудеса преображения: какие операции помогают достичь идеальной внешности
16:58
В Санкт-Петербурге вооруженный преступник ранил силовика картечью из обреза
16:30
Нерушимые принципы: КНР хочет обеспечить мир, но этому мешают США
16:18
Важно для Великобритании: зачем Борис Джонсон хочет стать генсеком НАТО
15:57
Как найти линию на руке, которая указывает на проблемы в любви?
15:16
Российские военные освободили Берховку под Артемовском

Сейчас читают

Актриса Сташенко: Было бы правильно, если бы уехавшие коллеги отказались от наград и званий
Как Запад стал участником конфликта на Украине
Актер фильма «9 рота» Сослан Фидаров: «Я выбрал этот путь и буду идти до конца»
Девушка попала в психиатрическую больницу после изнасилования в Москве

Новости СМИ2