Суд арестовал фигурантов дела о захвате заложников в цветочном магазине Москвы

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 37

Теперь оба преступника пробудут под арестом два месяца.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Второй фигурант дела о захвате заложников в цветочном магазине в центре Москвы арестован Пресненским судом. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Пока он пробудет под арестом два месяца. Мужчине предъявлено обвинение. Ранее, этим утром, обвинение было предъявлено первому фигуранту дела.

Уже ночью правоохранители провели обыски по месту жительства двух подозреваемых. Теперь им предстоит пройти психиатрическое и генетическое обследование и ряд других экспертиз.

В пятницу, 17 февраля, на улице Таганской двое мужчин совершили нападение на цветочный магазин и, угрожая оружием, стали удерживать там двух женщин. Прибывшие на место оперативники пытались освободить заложников, в результате один из полицейских получил огнестрельное ранение от нападающих, но остался жить.

Примечательно, что одна из потерпевших призналась 5-tv.ru, что знала этих мужчин, так как они были частыми покупателями. К тому же, во время преступления, он уверял ее, что, якобы, оставит их в живых и никого не собирается трогать.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как захватившим цветочный магазин в Москве мужчинам предъявили обвинение.

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