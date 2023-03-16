Единственный кандидат: Джанни Инфантино переизбран на пост президента ФИФА

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Джанни Инфантино переизбран на пост президента ФИФА

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anton Zaitsev; 5-tv.ru

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В африканской Руанде прошло заседание Конгресса ФИФА. Что, кроме переизбрания президента федерации, там обсудили?

В африканской Руанде проходит 73-е заседание Конгресса ФИФА. Одним из ключевых моментов стало переизбрание Джанни Инфантино на пост президента федерации. Он был единственным кандидатом и был выбран без голосования на основе регламента. Выступая перед собравшимся, Инфантино предложил ввести потолок расходов на трансферы футболистов и заявил, что соответствующие суммы должны быть прозрачны.

Еще одним важным новшеством стала возможность послушать трансляцию на русском языке. В прошлом году его включили в список официальных языков ФИФА.

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