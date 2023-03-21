СК РФ расследуют факт использования беспилотников на территории Крыма

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 34

Еще минувшим вечером крымчане испугались от громких хлопков.

СК РФ расследуют факт использования беспилотников на территории Крыма

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Следователи Следственного комитета России (СК РФ) расследуют факт использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на крымском полуострове. Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что органы исполнительной власти заявили об отражении системой ПВО атаки беспилотников в районе населенного пункта Джанкоя. По предварительной информации, обломки неопознанного дрона повредили домовладение и местный магазин. В результате случившегося один человек получил ранение. Целью сбитых БПЛА были именно гражданские объекты.

«Следственный комитет России расследует обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — говорится в сообщения ведомства.

К слову, ранее жителей Джанкоя напугали громкие звуки. Они были слышны, потому что российская система ПВО сбивала беспилотники. Очевидцы рассказали 5-tv.ru, что хлопки раздавались в районе от восьми до десяти часов вечера. По мнению жительницы Крыма Виктории, такое явление непривычно для региона, крымчане привыкли к тишине.

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры с места падения обломков сбитого беспилотника в Крыму.

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