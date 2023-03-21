Появились кадры с места падения обломков сбитого беспилотника в Крыму

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 2 039

Советник главы полуострова Олег Крючков ранее сообщил, что сбытые объекты были снаряжены взрывчаткой и шрапнелью.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила в Крыму в районе Джанкоя, по предположительным данным, беспилотник. Его обломки упали на гражданские объекты. Среди них — склад сельскохозяйственной продукции. На месте побывал корреспондент «Известий» Николай Аксенов.

Все произошло на одной из центральных улиц Джанкоя — Октябрьской.

«За моей спиной тот самый склад сельхозпродукции, куда попали, предположительно, обломки беспилотника, повреждена кровля. По рассказам очевидцев, возник небольшой пожар, но его быстро потушили», — рассказал корреспондент.

Аксенов добавил, что сейчас место ЧП оцеплено сотрудниками ГИБДД. Также на месте работают специалисты из профильных ведомств.

Обломки упали и на территорию Джанкойской школы № 7. Визуально образовательное учреждение не пострадало: окна и кровля целые. Также без повреждений детский сад по соседству.

Система ПВО отработала в Крыму поздно вечером накануне. Глава республики Сергей Аксенов рассказал, что один человек был ранен.

Советник главы полуострова Олег Крючков также сообщил в своем Telegram-канале, что сбитые объекты были нацелены на гражданские здания. Кроме того, они были снаряжены взрывчаткой и шрапнелью.

Ранее 5-tv.ru писал, что российская система ПВО сбила 15 снарядов HIMARS, «Смерч» и «Ураган» в небе над Донбассом.

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