Появились кадры с места падения обломков сбитого беспилотника в Крыму

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила в Крыму в районе Джанкоя, по предположительным данным, беспилотник. Его обломки упали на гражданские объекты. Среди них — склад сельскохозяйственной продукции. На месте побывал корреспондент «Известий» Николай Аксенов.

Все произошло на одной из центральных улиц Джанкоя — Октябрьской.

«За моей спиной тот самый склад сельхозпродукции, куда попали, предположительно, обломки беспилотника, повреждена кровля. По рассказам очевидцев, возник небольшой пожар, но его быстро потушили», — рассказал корреспондент.

Аксенов добавил, что сейчас место ЧП оцеплено сотрудниками ГИБДД. Также на месте работают специалисты из профильных ведомств.

Обломки упали и на территорию Джанкойской школы № 7. Визуально образовательное учреждение не пострадало: окна и кровля целые. Также без повреждений детский сад по соседству.

Система ПВО отработала в Крыму поздно вечером накануне. Глава республики Сергей Аксенов рассказал, что один человек был ранен.

Советник главы полуострова Олег Крючков также сообщил в своем Telegram-канале, что сбитые объекты были нацелены на гражданские здания. Кроме того, они были снаряжены взрывчаткой и шрапнелью.

Ранее 5-tv.ru писал, что российская система ПВО сбила 15 снарядов HIMARS, «Смерч» и «Ураган» в небе над Донбассом.