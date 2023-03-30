Душил и резал ножом: подробности зверского убийства девушки-репетитора в Москве

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 1 922

Рок-музыкант признался в убийстве своей девушки-репетитора на севере Москвы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

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Тело 24-летней Анны Лихачевой нашли в квартире вечером 29 марта.

Зверское убийство произошло в московском Бескудниково — тело 24-летней девушки с колотыми ранами головы и шеи обнаружили в одной из квартир. Как стало известно 5-tv.ru, убитой оказалась Анна Лихачева, которая переехала в Москву из Волгограда, подрабатывала репетитором и снимала квартиру вместе со своим парнем. Он и стал главным подозреваемым в убийстве.

«На момент обнаружения тела молодого человека в квартире не было. При этом некоторые его личные вещи тоже исчезли. Разумеется, он стал первым и основным подозреваемым», — цитирует KP.RU источника.

Подозреваемого задержали спустя несколько часов, когда он пытался сбежать из Москвы на автобусе. На допросе 26-летний Вадим Иванов признался в убийстве, уточнив, что совершил его под действием наркотиков. Следствие не исключает версию, что на девушку могли напасть, пока она спала.

На допросе Вадим Иванов рассказал, что сначала душил свою возлюбленную, а затем начал добивать ножом. При этом он пытался инсценировать самоубийство, оставляя раны на запястьях, а затем начал наносить удары по голове и шее.

Хозяйка квартиры, которую снимала Анна Лихачева вместе со своим парнем, рассказала 5-tv.ru, что Вадим был совершенно адекватным и работал официантом в кафе. По ее мнению, наркотиками его могли накачать именно там.

Друзья пары рассказали KP.RU, что Иванов мог начать принимать запрещенные вещества на фоне творческого кризиса. Он не смог добиться успеха и найти творческую работу в Москве, куда приехал, чтобы стать знаменитым.

Следственный комитет РФ продолжает проверку для установления всех причин и обстоятельств произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд вынес приговор жителю Свердловской области за убийство отца.

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