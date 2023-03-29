Похитил и сжег: суд вынес приговор жителю Свердловской области за убийство отца

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Суд вынес приговор жителю Свердловской области за похищение и сожжение отца

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; 5-tv.ru

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Что стало причиной страшного преступления? Ведь молодой человек пошел на него в компании друзей.

В Свердловской области суд вынес приговор молодому человеку, который вместе с друзьями похитил, убил и сжег своего отца. 26-летний Леонид Тропин жил вместе с родителями в Верхней Пышме. Отношения с отцом были непростыми, но обострились до предела, когда 44-летний Анатолий Тропин потребовал от сына съехать с квартиры, а также снял его машину с учета в ГИБДД.

В итоге четверо молодых людей напали на Тропина-старшего у подъезда, жестоко его избили и засунули в багажник — там отец и умер. Тело вывезли в лесополосу и подожгли вместе с машиной. По приговору суда преступники получили от 7 до 9 лет колонии строгого режима.

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