Двух заместителей губернатора Брянской области арестовали на два месяца

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Игорь Рязов
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По предварительным данным, Елена Егорова и Татьяна Кулешова получили «подарок» на сумму в 4,4 миллиона рублей.

Двух заместителей губернатора Брянской области арестовали на два месяца

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

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Басманный районный суд Москвы отправил под арест двух врио заместителей губернатора Брянской области. Елена Егорова и Татьяна Кулешова пробудут под стражей до 28 мая по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы. Замгубернаторам Брянской области инкриминируется часть 6 статьи 290 УК — «Получение взятки в особо крупном размере».

Как сообщал 5-tv.ru, Егорову и Кулешову могут подозревать в неоднократном получении денежных «подарков». По данным ТАСС, женщины приняли взятку в размере 4,4 миллиона рублей.

Елена Егорова стала врио заместителя губернатора Брянской области 1 апреля 2022 года. Она координирует деятельность правительства региона в сфере образования, науки и культуры области. Татьяна Кулешова заступила на свою нынешнюю должность годом ранее — 28 апреля 2021 года. Она занималась информационной и внутренней политиками.

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