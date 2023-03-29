Врио замглавы Брянской области Егорова задержана по делу о получении взятки

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 844

Предварительно, по версии следствия, чиновница могла получать не один денежный «подарок».

Врио замглавы Брянской области Егорова задержана по делу о получении взятки

Фото: Правительство Брянской области

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Временно исполняющая обязанности замглавы Брянской области Елена Егорова задержана по делу о получении взяток. Как сообщил источник 5-tv.ru, вместе с чиновницей в преступном умысле также подозревают второго заместителя губернатора региона Татьяну Кулешову. Ее также задержали.

Предварительно, речь может идти о неоднократных денежных «подарках». Обстоятельства произошедшего выясняются. В случае доказательства вины обеих чиновниц может ждать серьезный тюремный срок в соответствии со статьями Уголовного кодекса о коррупции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд Москвы избрал меры пресечения по делу о взятках в таможне.

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