Восьмиклассница из Подмосковья заказала убийство матери, которая ею гордилась

Жители подмосковной Балашихи не могут прийти в себя после громкой истории убийства 38-летней женщины. Заказчиком преступления стала ее 14-летняя дочь, которую родительница боготворила и носила едва ли не на руках. Девочка почти не знала слова нет, и когда мама пошла наперекор чаду, то подписала себе приговор.

По данным 5-tv.ru, инцидент случился в прошлую пятницу, 24 марта. В тот день женщина неспешно возвращалась домой и даже не подозревала, что за дверью в квартире притаились малолетние убийцы. Едва жертва ступила на порог, как на нее напали и задушили, а через два дня выкинули тело на ближайшую мусорную свалку.

Исполнителями преступления, по версии следствия, предположительно, стали двое 16-летних людей, которых за вознаграждение нанял предполагаемый парень той самой девочки, по ее же инициативе. Цена вопроса — 350 тысяч рублей.

Отделавшись этой суммой, сладкая парочка планировала начать новую жизнь, которая открывала неплохие горизонты: полная свобода, отсутствие ненужных людей и немало денег на первое время, которые, видимо, годами копила на черный день женщина. Как в воду глядела.

Только вряд ли догадывалась, что этим черным днем станет ее же убийство, задуманное любимой дочуркой. Но для последней личная жизнь оказалась дороже материнской. Это, предположительно, началось после знакомства с 15-летним юношей. Повстречавшись несколько месяцев местные Ромео и Джульетта решили, что хотят жить вместе. Только вот мама к таким планам готова не была и иногда, по словам источника 5-tv.ru, даже не пускала юношу с сомнительной биографией домой. Тот в свою очередь не терялся и ночевал в подъезде любимой.

Отношения между матерью и дочерью тем временем постепенно накалялись. И, предположительно, после одной из недавних сор красавица-дочь решила навсегда закрыть вопрос свободы, обсудив все детали с предприимчивым не по годам парнем.

«Накануне убийства подросток даже остался ночевать у возлюбленной под предлогом того, что забыл ключи от своей квартиры. На следующее утро он привез свою девушку к родным. Подростки заказали роллы и устроили для семьи праздничный обед», — рассказал источник.

Потом молодые люди отправились домой к девочке и вернулись от нее с вещами и даже домашними животными. В тот момент как раз и было сделано самое грязное дело и нужно было делать вид, что ничего не происходит, чтобы отвести от себя малейшую тень подозрения.

Однако полицейским удалось задержать всех, предположительно, причастных к этой истории по горячим следам. Это произошло сразу после того, как тело жертвы обнаружили прохожие. Всем четырем подозреваемым предъявили обвинение по уголовной статье об убийстве, совершенном по предварительному сговору.

В отношении одной из главных подозреваемых, дочери жертвы, вынесена мера пресечения в виде ареста. Судьба остальных фигурантов уголовного дела решится в ближайшее время.

В рамках расследования правоохранителям предстоит выяснить, кто на самом деле заказал убийство женщины: сама дочка жертвы или все-таки ее юный герой-любовник, который мог подговорить подругу решиться на такое.

Вместе с тем для некоторых людей, знавших убитую женщину и ее дочь, не удивительно, что история закончилась таким финалом. Один из источников 5-tv.ru рассказал, что школьница уже два года вынашивала мысль лишить жизни родительницу. Более того, на ее суровый нрав часто жаловались соседи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подробности зверского убийства девушки-репетитора в Москве.