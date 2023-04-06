Спецназ заблокировал напавших на пост ГАИ террористов в Ингушетии

Подразделение спецназа ФСБ заблокировало группу террористов, напавших на пост ГАИ и обстрелявших полицейских в Ингушетии. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Террористов блокировали в одном из домовладений Малгобекского района. Речь идет о населенном пункте Зязиков-Юрт — находится в зоне проведения контртеррористической операции (КТО).

Судя по звукам на видео, опубликованном Telegram-каналом «Розыск Ингушетия», террористы вступили в перестрелку с правоохранителями. По предварительным данным, они забаррикадировались в заброшенном доме.

Полицейские попали под обстрел со стороны террористов 3 апреля. Нападение на пост ГАИ произошло в селе Кантышево. Тогда в розыск были объявлены пять человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правоохранители пресекли подготовку терактов в Новой Каховке.