Правоохранители пресекли подготовку терактов в Новой Каховке
Владимир Сальдо сообщил о раскрытии ячейки террористов, планировавших теракты в Новой Каховке
Фото: Мальгавко Сергей / ТАСС
В ходе оперативно-розыскных мероприятий были найдены схроны большого количества взрывчатых веществ.
В Новой Каховке правоохранителям удалось предотвратить серию терактов, которые готовили украинские террористы. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
«Была вскрыта ячейка украинских террористов, планировавших теракт в местах массового скопления людей в Новой Каховке», — сообщил он в своем Telegram-канале.
Пресечь теракты удалось в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Были найдены потайные помещения, в которых хранились взрывчатые вещества. Они изъяты и уничтожены.
Сальдо поблагодарил правоохранителей за круглосуточное обеспечение безопасности мирных жителей.
Россия продолжает специальную военную операцию (СВО) по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля прошлого года. Ее конечная цель — прекращение геноцида мирных граждан Донбасса со стороны киевского режима.
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