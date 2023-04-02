Правоохранители пресекли подготовку терактов в Новой Каховке

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 31

Владимир Сальдо сообщил о раскрытии ячейки террористов, планировавших теракты в Новой Каховке

Правоохранители пресекли подготовку терактов в Новой Каховке

Фото: Мальгавко Сергей / ТАСС

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Тема:
Украинский кризис Спецоперация

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были найдены схроны большого количества взрывчатых веществ.

В Новой Каховке правоохранителям удалось предотвратить серию терактов, которые готовили украинские террористы. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Была вскрыта ячейка украинских террористов, планировавших теракт в местах массового скопления людей в Новой Каховке», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Пресечь теракты удалось в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Были найдены потайные помещения, в которых хранились взрывчатые вещества. Они изъяты и уничтожены.

Сальдо поблагодарил правоохранителей за круглосуточное обеспечение безопасности мирных жителей.

Россия продолжает специальную военную операцию (СВО) по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля прошлого года. Ее конечная цель — прекращение геноцида мирных граждан Донбасса со стороны киевского режима.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как бойцам, отразившим атаку беспилотников в Крыму, вручали ордена Мужества.

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