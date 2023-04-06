Опубликовано видео с места перестрелки спецназа и террористов в Ингушетии

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Игорь Рязов
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В районе специальной операции видно большое скопление автомобилей, принадлежащих правоохранителям.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Volkov; 5-tv.ru

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В распоряжение 5-tv.ru попало видео с места перестрелки силовиков и террористов в Ингушетии. На месте событий побывал корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

Перестрелка произошла в ночь на 6 апреля в населенном пункте Зязиков-Юрт. Силовики заблокировали в одном из заброшенных домов террористов, которые 28 марта напали на пункт ГАИ, а 3 апреля обстреляли полицейских.

«Мы приехали в Маглобекский район Ингушетии. Этот населенный пункт Зязиков-Юрт — здесь проводится спецоперация. Боевиков заблокировали в одном из домов», — рассказал Мурад Магомедов.

На месте происшествия видно большое скопление легковушек, внедорожников и микроавтобусов, принадлежащих правоохранителям. В кадр попал также армейский грузовик.

«В селе много бронетехники: БТР, бромемашины „Тигр“. В зоне спецоперации дежурят машины скорой помощи и МЧС. К сожалению, подойти ближе нам не разрешают полицейские. Жителей близлежащих домов уже эвакуировали», — передал корреспондент.

Движение по одной из улиц села перекрыто. Желающих проехать по ней не пускают полицейские.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во время перестрелки с террористами в Ингушетии погибли трое полицейских.

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