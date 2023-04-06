Трое полицейских погибли во время перестрелки с террористами в Ингушетии

Три полицейских погибли в перестрелке, которую террористы устроили со стражами порядка в Ингушетии. Как сообщил источник 5-tv.ru, это произошло в ночь на 6 апреля.

«К сожалению, погибли три человека. Все погибшие — полицейские. Еще семь человек получили ранения», — сообщил собеседник 5-tv.ru.

Число ликвидированных и получивших ранения террористов пока не называется.

Как сообщал 5-tv.ru, в ночь на 6 апреля террористы напали на пост ГАИ в Зязиков-Юрт в Ингушетии. Вскоре после этого они забаррикадировались в одном из заброшенных домов. Там преступников заблокировал спецназ.

Перед этим полицейские попали под обстрел со стороны террористов 3 апреля. Нападение на пост ГАИ произошло в селе Кантышево. Тогда в розыск были объявлены пять человек.