Трое полицейских погибли во время перестрелки с террористами в Ингушетии

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Игорь Рязов
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Число ликвидированных боевиков пока не называется.

Трое полицейских погибли во время перестрелки с террористами в Ингушетии

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Три полицейских погибли в перестрелке, которую террористы устроили со стражами порядка в Ингушетии. Как сообщил источник 5-tv.ru, это произошло в ночь на 6 апреля.

«К сожалению, погибли три человека. Все погибшие — полицейские. Еще семь человек получили ранения», — сообщил собеседник 5-tv.ru.

Число ликвидированных и получивших ранения террористов пока не называется.

Как сообщал 5-tv.ru, в ночь на 6 апреля террористы напали на пост ГАИ в Зязиков-Юрт в Ингушетии. Вскоре после этого они забаррикадировались в одном из заброшенных домов. Там преступников заблокировал спецназ

Перед этим полицейские попали под обстрел со стороны террористов 3 апреля. Нападение на пост ГАИ произошло в селе Кантышево. Тогда в розыск были объявлены пять человек.

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