В Карачаево-Черкесии задержали бывшего участника банды Басаева и Хаттаба

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Рита Миронова
Рита Миронова 22

По версии следствия, задержанный причастен к убийству 15 российских военнослужащих в Чечне в 1999 году.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

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Сотрудники ФСБ задержали члена банды террористов Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, 42-летнего мужчину задержали в Карачаево-Черкесской республике по подозрению в вооруженном нападении на российских военных в Чечне.

Речь идет о расследовании уголовного дела по факту боевого столкновения 4 октября 1999 года. Тогда от обстрела террористов погибли 15 российских солдат, еще 28 получили серьезные ранения. Следователи установили, что задержанный Абдуллялим Джумагишиев под руководством террористов Басаева и Хаттаба участвовал в нападении на военных РФ.

«В станице Червленной Шелковского района Чеченской Республики участники банды, в том числе Джумагишиев, действуя согласованно под общим руководством Хаттаба, дождались появления военнослужащих Минобороны РФ и совершили вооруженное нападение», — уточнили в пресс-службе СК РФ.

Джумагишиеву предъявлено обвинение в совершении вооруженного мятежа, участии в террористической банде и посягательстве на жизнь военнослужащих.

Правоохранителям предстоит выяснить роль Джумагишиева в данной операции. На время следствия фигуранта заключили под стражу.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ задержала жителей Казани, подозреваемых в спонсировании террористов.

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