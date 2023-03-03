ФСБ задержала жителей Казани, подозреваемых в спонсировании террористов

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 86

Сейчас российские силовики работают с подозреваемыми, выясняя все обстоятельства.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Венявский; Управление ФСБ России по Республике Татарстан; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Двое жителей Казани задержаны по подозрению в финансировании террористических организаций. Об этом сообщило региональное управление ФСБ России по Республике Татарстан.

«Задержанные подозреваются в регулярном переводе денег на банковские карты, которые используются участниками международных террористических организаций (МТО) „Исламское государство“* и „Хайат Тахрир аш-Шам“**. С целью оказания материальной помощи МТО», — прокомментировал официальный представитель УФСБ России по региону Андрей Сергеев.

До этого российские силовики задержали жителя Комсомольска-на-Амуре по подозрению в государственной измене. Уточнялось, что он сам предложил сотрудничество украинской разведке. В частности, мужчина собирался передавать сведения о перемещении войск и военных объектах Хабаровского края. Боевики же могли использовать данные для совершения терактов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, где украинские радикалы совершили теракт.

* и ** — признаны в РФ экстремистскими и террористическими организациями, их деятельность запрещена на территории РФ

Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
75.47
0.22 80.19
0.09
🧙‍♀ Гороскоп на 3 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

13:11
Синяк вместо лица: молодой любовник до неузнаваемости избил известного в Таганроге косметолога
12:53
«Сегодня — тренер по йоге, а завтра — водитель»: экстрасенс о будущем Ани Лорак
12:33
Российские военные практически полностью окружили Артемовск
12:14
Как порадовал Лолиту избранник в День влюбленных: «Мы взрослые люди…»
12:05
Шура готовится стать папой в ближайшее время
11:54
Умер обладавший 12 «Грэмми» джазовый саксофонист Джейн Шортер

Сейчас читают

Владимир Пресняков подарит жене на 8 Марта машину за пять тысяч рублей
Этого на сотни миллионов: кто и зачем интересуется имуществом Костомарова
🧙‍♀ Гороскоп на 3 марта для всех знаков зодиака
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2