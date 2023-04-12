Житель Ленобласти два месяца насиловал семилетнюю дочь и слег в психбольницу

Семилетняя девочка из Ленинградской области целых два месяца переживала надругательства собственного отца, которому после понадобилась помощь психиатров.

Страшную трагедию юная школьница пережила еще в 2021 году, но известно о ней стало только сейчас. По информации 5-tv.ru, в то время первоклассница около месяца жила под одной крышей со своим кровным родителем. Мужчине тогда было 34 года, и за плечами имелось уголовное прошлое. Но старые грехи оказались ничем по сравнению с тем, на что он решился в отношении своей малышки. Ее детство резко закончилось после того, как отец нарушил границы половой неприкосновенности. Причем одним разом не обошлось — самые грязные помыслы совершались систематично, с начала августа по конец сентября.

Спустя время тайное стало явным — местные правоохранители возбудили в отношении нерадивого отца уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса РФ. Подозреваемому грозит от 12 до 20 лет тюремного заключения. Однако вместе со свободой мужчина, видимо, лишился после содеянного и рассудка — сейчас он проходит лечение в местной психиатрической больнице по постановлению суда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что полуразложившееся тело мужчины рядом с фонариком нашли в Мытищах.