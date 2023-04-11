Полуразложившееся тело мужчины рядом с фонариком нашли в Мытищах

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Алексей Панков
Алексей Панков 16

Судя по всему, несчастный скончался полгода назад. Но что с ним произошло?

Полуразложившееся тело мужчины рядом с фонариком нашли в Мытищах

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

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В городском округе Мытищи было найдено скелетированное тело мужчины, возле которого лежал фонарик. Новостью поделилось информационное агентство «Москва».

Известно, что на трупе были надеты черные куртка, рубашка, брюки и коричневые ботинки. С места происшествия криминалисты изъяли улики для проведения экспертизы.

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По предварительному заключению, мужчина скончался около шести месяцев назад. Тело было доставлено морг, где им занялись специалисты. Сейчас устанавливается личность погибшего и причина смерти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о жителе Томска, который проснулся на утро после праздника и обнаружил себя в окружении двух трупов. Полицейские зафиксировали на телах несколько ножевых ранений.

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