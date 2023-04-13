Жительница Нижнего Тагила замаскировала кошку под ребенка, чтобы спрятать наркотики

Благодаря слаженной работе оперативников, предполагаемую преступницу быстро задержали.

Женщина облачила кошку в детскую одежду и выдала ее за своего ребенка. Все это понадобилось для того, чтобы незаметно перенести наркотики в нужное место. Как сообщили в МВД РФ, под костюмом фальшивого «ребенка» лежали пакетики с психотропными веществами. Все действие происходило в Нижнем Тагиле.

Известно, что анонимный работодатель приказал женщине притвориться гуляющей мамой с маленькой дочкой. Во время прогулки следовало дойти до тайника с большой партией N-метилэфедрона и забрать это, после чего расфасовать в небольшие пакеты и разнести по разным частям города.

«Предполагаемая закладчица задержана с поличным возле дачного поселка на окраине города. В утепленной одежде для новорожденных, которую фигурантка несла в руках, оказалась домашняя кошка. Из комбинезона-конверта полицейские также извлекли пять свертков с белым порошком», — сообщается на официальном сайте МВД.

Помимо этого сотрудники правоохранительных органов обнаружили 12 закладок, которые фигурантке удалось разнести перед задержанием. Выяснилось, что хозяйка кошки родом из Красноярского края, но приехала в Нижний Тагил. Теперь она подозревается в покушении на наркотических средств в крупном размере.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что почти 800 килограммов наркотиков на сумму 350 миллионов рублей изъяли в Санкт-Петербурге.