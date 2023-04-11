Почти 800 килограммов наркотиков на сумму 350 млн рублей изъяли в Петербурге
Запрещенные вещества прятали в фуре. Кто осмелился так серьезно нарушить закон?
Фото, видео: 5-tv.ru
В Петербурге спецназу пришлось взламывать дверь в ангаре, где стояла фура с криминальным грузом. Изъяли почти 800 килограммов гашиша. Крупную партию наркотиков, стоимостью в 350 миллионов рублей, привезли из Европы — на грузовике — в специально оборудованном тайнике.
Поставку пресекли сотрудники таможни и ФСБ. Задержаны трое членов преступной группировки — два гражданина России, у одного есть вид на жительство в Европе. А также гражданин Белоруссии.
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