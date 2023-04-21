Все работы хороши: в России растет количество вакансий производственников

Работникам по таким специальностям готовы платить чуть ли не 200 тысяч рублей в месяц. Почему IT-сфера уходит на второй план?

IT больше не в моде. Неожиданные результаты исследований опубликовали в России. Если верить им, в нашей стране все больше вакансий для производственников. Причем, и по спросу, и по зарплатам лидируют именно места для инженеров. Оклад на таких позициях может доходить до 200 тысяч.

Какие есть требования, выяснял корреспондент «Известий» Василий Михеев.