В Москве арестован замначальника испытательной лаборатории по делу о госизмене

Столичный суд отправил в СИЗО заместителя начальника испытательной лаборатории столичного оружейного завода «Промтехнология» Дмитрия Кичу, подозреваемого в госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, замначальника лаборатории осуществлял передачу данных в другие страны. Вероятнее всего, речь идет о данных, связанных с российскими технологиями, ведь задержанный работал на предприятии, где разрабатывались охотничьи и спортивные винтовки.

«Следователи ФСБ предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ („Госизмена“), в отношении гражданина России. Он арестован в Москве и содержится в СИЗО», — рассказал источник.

Также известно, что в текущий момент продолжаются следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств дела.

По статье 275 УК РФ («Госизмена») обвиняемому может грозить до 20 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдума приняла поправки о пожизненном заключении за госизмену.