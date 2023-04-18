Госдума приняла поправки о пожизненном заключении за госизмену

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 11

Ранее закон устанавливал ответственность в виде лишения свободы сроком до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Госдума приняла поправки о пожизненном заключении за госизмену

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Госдума приняла поправки об увеличении наказания за государственную измену до пожизненного срока. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Уточняется, что обновления будут внесены в статью 275 Уголовного кодекса РФ «Государственная измена». Статья ранее предусматривала до 20 лет лишений свободы за шпионаж в пользу другого государства, выдачу иностранным гражданам составляющих гостайну сведений, оказание финансирования стороне противника, консультирование и иная помощь, которая могла бы причинить урон безопасности России.

Теперь за правонарушения, предусмотренные статьей о госизмене, может быть назначена мера пресечения в виде пожизненного заключения под стражу.

Ранее 5-tv.ru писал, что закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках вступил в силу.

+13° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
81.63
0.13 89.66
-0.50
Что посеешь, то и пожнешь: китайский совет дня на вторник, 18 апреля

Последние новости

15:35
Левый поворот: Дибров попал в ДТП с полицейской машиной на северо-востоке Москвы
15:35
Возлюбленный Асмус вышел из тени после табу Харламова: «Нужно быть бойцом»
15:27
Госдума приняла поправки о пожизненном заключении за госизмену
15:20
Преследует злой рок: какой недуг заставил певицу Глюкозу лечь под нож хирурга
15:18
Российские бойцы овладели еще тремя кварталами в Артемовске
15:11
«Золотой» шампур: в России подсчитали стоимость «шашлычного набора»

Сейчас читают

Обрюзг и подурнел: в седобородом Шепелеве тяжело узнать былого красавца
Следствие подозревает суицид в истории с гибелью 29-летней гандболистки Дивак
«Я вам не верю!» — Анастасия Волочкова показала лицо после визита к косметологу
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео