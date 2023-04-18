Госдума приняла поправки о пожизненном заключении за госизмену
Ранее закон устанавливал ответственность в виде лишения свободы сроком до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Госдума приняла поправки об увеличении наказания за государственную измену до пожизненного срока. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
Уточняется, что обновления будут внесены в статью 275 Уголовного кодекса РФ «Государственная измена». Статья ранее предусматривала до 20 лет лишений свободы за шпионаж в пользу другого государства, выдачу иностранным гражданам составляющих гостайну сведений, оказание финансирования стороне противника, консультирование и иная помощь, которая могла бы причинить урон безопасности России.
Теперь за правонарушения, предусмотренные статьей о госизмене, может быть назначена мера пресечения в виде пожизненного заключения под стражу.
Ранее 5-tv.ru писал, что закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках вступил в силу.
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