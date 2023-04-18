Госдума приняла поправки о пожизненном заключении за госизмену

Госдума приняла поправки об увеличении наказания за государственную измену до пожизненного срока. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Уточняется, что обновления будут внесены в статью 275 Уголовного кодекса РФ «Государственная измена». Статья ранее предусматривала до 20 лет лишений свободы за шпионаж в пользу другого государства, выдачу иностранным гражданам составляющих гостайну сведений, оказание финансирования стороне противника, консультирование и иная помощь, которая могла бы причинить урон безопасности России.

Теперь за правонарушения, предусмотренные статьей о госизмене, может быть назначена мера пресечения в виде пожизненного заключения под стражу.

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