Девочку-подростка изнасиловали после долгожданной встречи с мамой в Подмосковье

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 455

Женщина не видела дочь с 2021 года, а после долгой разлуки не смогла защитить ее от своего знакомого.

Девочку-подростка изнасиловали после долгожданной встречи с мамой в Подмосковье

Фото: www.globallookpress.com / Soeren Stache

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Двенадцатилетняя девочка пережила сексуальное надругательство после долгожданной встречи с матерью в Подмосковье — первой за два года. Следствие полагает, что совершил преступление приятель женщины.

Как стало известно 5-tv.ru, драма разыгралась в городском округе Щелково. Именно туда в гости к маме несколько дней назад приехала погостить ее дочка-школьница. До этого родственницы виделись только в 2021 году из-за непростой обстановки в семье: родители девочки давно не вместе и расстались, вероятно, совсем не на дружеской ноте. У каждого теперь своя жизнь: школьницу растит отец, а мать счастлива в других отношениях и успела родить еще одного ребенка. Никто никому не мешает.

Но девочке все это время, вероятно, не хватало внимания мамы. Иногда они обменивались СМС, но хотелось большого — увидеться, обняться, побыть хоть какое-то время вместе. Спустя два года школьница наконец приехала к маме, не предполагая, чего ей это будет стоить. Ночью, когда юная гостья крепко и беззаботно спала, к ней в комнату пробрался неизвестный мужчина и стал до нее домогаться. Уже в момент насилия девочка проснулась, вырвалась из объятий педофила и рванула в туалет.

Как оказалось, этот человек — вовсе не незнакомец, а приятель матери и ее возлюбленного. Мужчина в тот день тоже гостил у пары и решил воспользоваться ситуацией, пока те наслаждались общением в соседней комнате. И только когда в доме поднялся крик, женщина осознала весь драматизм происходящего. Педофила и благоверного она прогнала из квартиры, а следом посадила в такси и отправила домой родную дочь.

Лишь спустя время, по тревоге отца пострадавшей школьницы, в дело вмешались полицейские. Известно, что подозреваемый уже задержан, в отношении него проводится проверка и в ближайшее время будет принято процессуальное решение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что извращенца-пенсионера задержали в Петербурге за демонстрацию полового органа детям.

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