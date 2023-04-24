Извращенца-пенсионера задержали в Петербурге за демонстрацию полового органа детям

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 135

Нарушителя правопорядка удалось поймать «по горячим следам». Он был в состоянии алкогольного опьянения.

Извращенца-пенсионера задержали в Петербурге за демонстрацию полового органа детям

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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В Санкт-Петербурге задержан пожилой мужчина, который показывал свои половые органы детям на игровой площадке. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Заявление о нарушителе поступило в правоохранительные органы от очевидца, который наблюдал странную картину. По его словам, мужчина лет 50 демонстрировал свои гениталии на детской площадке, расположенной между школой и детским садом.

Уточняется, что также предполагаемый злоумышленник совершил насильственные действия в отношении двух школьников — ученика и ученицы четвертого класса. Вероятный преступник был задержан «по горячим следам» недалеко от места ЧП. Как выяснилось чуть позже, речь идет о 68-летнем безработном местном жителе. Отмечается, что он был в состоянии алкогольного опьянения.

Петербуржец был доставлен в отдел полиции, где на него составили административный протокол по статье о появлении в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Также следствие возбудило уголовное дело по статье о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14 лет.

Мировой суд Невского района Санкт-Петербурга избрал для мужчины наказание в виде исправительных работ сроком на полгода с удержанием зарплаты на 10%.

Ранее 5-tv.ru писал, что обвиняемый в растлении дочери москвич не дождался приговора и умер в СИЗО.

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