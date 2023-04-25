Подозреваемой в убийстве младенца в туалете «Ласточки» избрали меру пресечения

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 29

Подозреваемую в убийстве новорожденного сына в туалете «Ласточки» арестовали

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sina Schuldt; Telegram / mmtproc; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Ранее женщина рассказала на допросе, что родила ребенка в санузле и зарезала ножницами.

Суд в Москве арестовал женщину, подозреваемую в убийстве новорожденного сына в туалете электропоезда «Ласточка», который курсирует по МЦК. Об этом сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

Меру пресечения избрал Лефортовский районный суд. Прощение следствия было одобрено.

«С участием представителя Юго-Западной транспортной прокуратуры суд избрал в отношении женщины меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 июня 2023 года», — заявили в прокуратуре.

Женщине предъявили обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего».

Ранее 5-tv.ru показал видео, на котором подозреваемая в убийстве новорожденного дает показания. Женщина рассказала, что родила ребенка в электропоезде и затем зарезала его ножницами.

+18° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 39%
81.55
0.28 90.03
0.57
День выплат и наград! Китайский совет дня на вторник, 25 апреля

Последние новости

23:28
«Наш припасенный козырь»: названы задачи новых танков «Армата» в зоне СВО
23:18
Путин подписал указ об ответе России на изъятие ее активов за рубежом
22:58
Подозреваемой в убийстве младенца в туалете «Ласточки» избрали меру пресечения
22:49
Ольга Орлова ответила на обвинения в рождении дочки «для галочки»
22:36
Лавров заявил о провале плана НАТО развалить Россию
22:25
Министр обороны Эстонии назвал целью страны развал России

Сейчас читают

Смерть на экране, работа детектива и страсти на льду: Три киноленты, в которых играл Костомаров
«На тройку я прожил жизнь»: какими высказываниями запомнился Владимир Жириновский
«Не всем это дано»: Подольская порадовалась, что ее сын не хочет петь
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2