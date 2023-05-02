В Краснодарском крае нашли тело пропавшей несколько дней назад девушки-аниматора

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 4 246

Подробности не разглашаются, официальной информации от правоохранительных органов не поступало.

В Краснодарском крае нашли тело пропавшей несколько дней назад девушки-аниматора

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Нашли тело пропавшей девушки-аниматора Татьяны Мостыко. Девушка мертва, сообщают региональные издания Краснодарского края.

Как сообщает региональная пресса, на теле есть признаки насильственной смерти. Как погибла девушка — пока неизвестно.

По различным сообщениям в СМИ, одного из подозреваемых в похищении аниматоров задержали.

Официальной информации о нахождении тела девушки-аниматора пока не поступало.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал хронологию исчезновения аниматоров на трассе в Краснодарском крае.

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