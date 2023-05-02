Мужчина в капюшоне у банкомата: новые подробности исчезновения аниматоров

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 5 004

Источник: с банковских карт пропавших аниматоров под Краснодаром неизвестный мужчина снял деньги

Мужчина в капюшоне у банкомата: новые подробности исчезновения аниматоров

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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В деле о пропавших в Краснодарском крае аниматоров произошли подвижки: стало известно, что их денежные средства были переведены на счет неизвестного человека. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

По последним данным, ночью с банковской карты, находящейся в пользовании у пропавшего мужчины, были произведены переводы денежных средств на общую сумму 181 916 рублей на карту другого человека. Позднее неизвестный в натянутом на лицо капюшоне подошел к банкомату и снял некоторое количество денег. Конкретная сумма пока устанавливается.

До этого стало известно о том, что 1 мая в Брюховецкой районе сотрудниками правоохранительных органов был обнаружен автомобиль Hyundai Grandeur пропавших без вести мужчины и женщины, которые возвращались на нем с мероприятия. Все произошло как в страшном фильме: по дороге у них пробило колесо, они остановились на обочине, подъехала другая машина, из которой предложили помощь. Дальше аниматоры перестали выходить на связь. Однако один из них успел записать голосовое сообщение семье.

Сейчас правоохранительные органы и ведомственные службы проводят все необходимые мероприятия для сбора информации и установления деталей и обстоятельств произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Краснодарском крае расследуется дело об исчезновении двух аниматоров.

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