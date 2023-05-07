«Сияние» по-русски: сын зарубил 87-летнюю мать топором в Москве

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Игорь Рязов
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Сын зарубил 87-летнюю мать топором в квартире на юго-западе Москвы

«Сияние» по-русски: сын зарубил 87-летнюю мать топором в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Фото с места убийства поражают жестокостью. Судя по ним, пенсионерка пыталась спрятаться от собственного ребенка за закрытой дверью. Но та не выдержала ударов топора.

Сын зарубил свою пожилую мать топором в Москве. Информация об убийстве и фото с места преступления опубликованы в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Участниками кровавой драмы стали 59-летний мужчина и его 87-летняя мать. Женщину правоохранители нашли уже мертвой — на теле было множество рубленых ран от топора. Орудие убийства нашли совсем рядом — в той же квартире на Профсоюзной улице.

От кадров с места происшествия складывается впечатление, будто в жилище разыгралась сцена из фильма «Сияние» режиссера Стэнли Кубрика. По всей видимости, пенсионерка пыталась спрятаться от собственного ребенка за закрытой межкомнатной дверью. Однако тот смог ее «отворить» несколькими ударами топором.

Мужчину уже задержали. Сейчас правоохранители устанавливают его мотивы и причину убийства. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что под Петербургом задержали повара, подозреваемого в убийстве и расчленении мужчины.

«Сияние» по-русски: сын зарубил 87-летнюю мать топором в Москве

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