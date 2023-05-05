Расчлененка по-выборгски: полиция задержала подозреваемого в зверском убийстве

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Полина Трегубова
Полина Трегубова Эксклюзив 988

В Ленинградской области полицейские задержали повара, подозреваемого в убийстве и расчленении мужчины в Выборге

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Michael Memminger; Telegram / Следком; 5-tv.ru

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По предварительной версии, преступление было совершено из-за денежного долга.

Жители Выборга Ленинградской области с января находили в разных местах города человеческие останки. Одну из ног нашли в пакете возле Петровского моста, другая оказалась у гаражей на Батарейной Горе. А туловище и голову обнаружили за гаражами возле стадиона на улице Путейской. Подозреваемый в совершении хладнокровного преступления задержан. Видео опубликовал СК.

Источник 5-tv.ru поделился деталями произошедшего. После проведения судмедэкспертизы была установлена личность погибшего. Им оказался 41-летний мужчина, повар одного из местных заведений общепита.

В ночь с 03 на 04 декабря прошлого года, коллега-подозреваемый выпивал вместе с жертвой. Спустя время между ними возник конфликт из-за денежного долга. Чтобы отомстить 27-летний убийца схватил поварской нож и перерезал им горло своему собутыльнику. По версии следствия, чтобы скрыть преступление, мужчина расчленил тело товарища тесаком, разложил останки по пакетам и разнес по разным частям Выборга. Орудие убийства подозреваемый выбросил в мусорку.

Во время осмотра квартиры полицейские обнаружили засохшие пятна крови. Сейчас на вероятном месте убийства работают криминалисты.

В настоящий момент СК РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мать убила и расчленила новорожденного младенца под Тюменью.

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