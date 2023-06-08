Подожженный сверстником подросток в Москве пережил вторую операцию

Юный житель Южного Бутово в Москве, которого поджег друг на детской площадке, смог пережить вторую операцию. Об этом 5-tv.ru стало известно от источника.

У подростка диагностировали ожоги 99% тела. Пострадали даже глаза — ожоги первой-второй степени у обоих. Хирурги удалили нежизнеспособные ткани со спины и плеч мальчика. Также ему провели переливание тромбомассы и плазмы. Мальчик не может дышать носом и ртом, так что ему установили трахеостому.

Днем ранее подростка прооперировали в первый раз. Врачам пришлось вскрывать грудную клетку — нужно было добраться до легких и сделать так, что они могли двигаться и позволяли ребенку дышать. Также тогда пострадавшему срезали часть кожи. Она превратилась в панцирь.

Все перечисленное стало следствием ссоры между сверстниками 5 июня. Ее причины не раскрываются. Следователи опросили всех свидетелей, поджигателя задержали. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство с особой жестокостью. Возбуждено уголовное дело.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, вскоре мальчика ждет операция на глаза, которая должна позволить ему сохранить зрение.