Кожа превратилась в панцирь: что известно о состоянии мальчика, подожженного в Москве

Школьника заживо пытался сжечь друг на детской площадке. У пострадавшего ожоги 100% тела.

Подросток, которого подожгли во дворе на юге Москвы, находится в больнице в тяжелом состоянии. Эксклюзивные подробности о его состоянии стали известны 5-tv.ru.

Ночью мальчика оперировали три часа: врачам пришлось вскрывать грудную клетку, чтобы добраться до легких и сделать так, чтобы они могли двигаться и позволяли ребенку дышать.

Кроме того, подростку срезали кожу, чтобы восстановить кровообращение. Сейчас ожог зафиксирован на 100% тела, все участки кожи мертвые.

«Кожа превратилась в панцирь. Оперировали три часа», — рассказал источник.

Врачи оценивают состояние юноши как очень тяжелое. Родственники мальчика рассказали KP.RU, что впереди его ожидает операция на глаза, с помощью которой будут пытаться сохранить зрение.

Страшный инцидент произошел на детской площадке в Южном Бутове: подросток облил сверстника бензином и поджег. Пострадавшего отпаивали водой до приезда скорой, после чего забрали в реанимацию.

Что стало причиной ссоры и подвигло мальчика так поступить с товарищем — неизвестно. Но сотрудники СК уже возбудили уголовное дело и допросили всех свидетелей, в том числе и самого поджигателя. Ему предъявили обвинение за покушение на убийство с особой жестокостью.

Ранее 5-tv.ru публиковал жуткие кадры первых минут после поджога подростка в Москве.