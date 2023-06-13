Обвинял ее в измене: в Подмосковье муж зарезал жену прямо на рабочем месте

Следователи возбудили уголовное дело, преступник задержан.

В подмосковном Павловском Посаде произошла трагедия: директор одного из строительных магазинов за прилавком обнаружил окровавленное тело 33-летней продавщицы, сообщил источник 5-tv.ru.

Жертва состояла в браке с 39-летним мужчиной, они вместе растили двоих детей девяти и 12 лет. За два месяца до трагедии женщина ушла от супруга, поскольку тот обвинял ее в изменах и постоянно избивал за это.

Утром 11 июня в очередном приступе ревности злоумышленник позвонил директору магазина с вопросом, работает ли его жена в эту смену. Спустя несколько часов управляющий услышал крики и шум в торговом зале.

Выйдя из кабинета, он увидел силуэт мужчины, который распылил ему в лицо перцовый баллончик и сбежал с места преступления. На полу лежало тело женщины, на котором обнаружили 15 колото-резанных ран с ранениями шеи и спины, а также порезами обеих рук и грудной клетки.

В настоящее время убийца задержан, выясняются детали произошедшего. Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отец убил двоих сыновей-школьников и свел счеты с жизнью.