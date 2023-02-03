В Уфе отец убил двоих сыновей-школьников и свел счеты с жизнью

Детоубийством и суицидом закончилась одна из семейных ссор в Уфе. Утром, 3 февраля, многодетный отец лишил жизни двоих сыновей, семи и 14 лет, а потом сам свел своей счеты со своей жизнью.

Как стало известно 5-tv.ru, в районе 05:00 по местному времени в полицию поступило сразу несколько сообщений об инциденте и все от соседей. Сначала одни пожаловались на то, что кто-то избивает девушку, и та в крови бегает по подъезду. Двумя минутами позже стало известно, что супруг соседки начал душить детей, а еще через 20 минут о возможном ножевом ранении в квартире, раздающихся криках и шуме. В ту ночь бесы попутали 41-летнего главу многодетной и, как всем казалось, беспроблемной семьи.

Если верить супруге и теперь уже вдове, беды накануне ничего не предвещало. Муж и жена в тот вечер отправились спать в разные комнаты, в одной — отец, дочь и 14-летний сын, в другой — мать вместе с младшим ребенком. Но среди ночи уже никто не спал. К моменту, когда дочь разбудила маму, во всю стояли крики в квартире — отец выяснял отношения с отпрыском. А дальше все шло по нарастающей. Гнев и ярость с головой накрыли мужчину, и он, видимо, решил за что-то отомстить всем, взяв в руки нож.

Вероятно, женщина бегавшая и кричавшая по подъезду, тем временем искала спасения. Но обезумевшего мужа смогла остановить только смерть, однако сначала он перерезал горло одному и второму сыновьям, полагают следователи, а потом уже свел счеты со своей жизнью. Супруге и старшей дочери, к счастью, удалось остаться в живых.

Окровавленные тела убитых полиция обнаружила в квартире в районе 06:30. Причем попали в квартиру правоохранители с помощью сотрудников МЧС — видимо, когда жена и дочь убежали из дома, мужчина запер дверь и завершил начатое.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Что стало причиной кровавой расправы с самыми близкими людьми, пока неизвестно, как и точные детали инцидента. Опрошенные 5-tv.ru соседи ничего плохого о семье не знают, впечатления она производила абсолютно нормальное.

Правоохранители пока тоже не нашли никаких сомнительных фактов из прошлого жильцов — никто из них к уголовной ответственности не привлекался и на учете не стоял: мать была домохозяйкой, отец трудился на местном заводе конструктором. От этого у полиции еще больше вопросов. В частности, к надзорным органам, курирующим вопросы безопасности детей, которые находятся в социально-опасном положении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что отчим до смерти забил семилетнего мальчика из-за лужи на полу.