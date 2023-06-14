Мужчина в Москве забаррикадировался с женой и дочерью в квартире

Что произошло с его семьей?
Эксклюзив
Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksander Polyakov; 5-tv.ru
В столичном районе Бутово мужчина забаррикадировался в квартире вместе с дочерью и женой, которых, предварительно, мог ранить. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.
На данный момент известно, что происшествие произошло на Южнобутовской улице, в доме 33. На данный момент мужчина свесил ноги из окна и не выпускает из квартиры свою семью. По некоторым данным, он ранил жену и дочь ножом.
Подробности уточняются.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как школьница из Подольска погибла от удара ножом.
Читайте также
+22° 765 мм рт. ст.
33%
33%
83.64
1.00 90.39
1.38
1.00 90.39
1.38
Нашли ошибку?