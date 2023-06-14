Мужчина в Москве забаррикадировался с женой и дочерью в квартире

В столичном районе Бутово мужчина забаррикадировался в квартире вместе с дочерью и женой, которых, предварительно, мог ранить. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

На данный момент известно, что происшествие произошло на Южнобутовской улице, в доме 33. На данный момент мужчина свесил ноги из окна и не выпускает из квартиры свою семью. По некоторым данным, он ранил жену и дочь ножом.

Подробности уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как школьница из Подольска погибла от удара ножом.