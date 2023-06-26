В Новосибирске умер ветеран, над которым издевались в доме престарелых

|
Рита Миронова
Рита Миронова 303 0

В Новосибирске умер 98-летний ветеран Иван Ларионов, которого избили в пансионате

В Новосибирске умер ветеран, над которым издевались в доме престарелых

Фото: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Ранее 98-летнего пенсионера избили в частном пансионате. Могло ли это стать причиной его смерти?

В Новосибирске умер 98-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Ларионов, которого, по версии родных и следствия, избивали в доме для престарелых. Об этом сообщает KP.RU.

«Сегодня ночью умер мой отец. Сейчас я еду в больницу, чтобы узнать причину и организовать прощание», — рассказала изданию дочь ветерана Нина Кувшинова.

Ранее она подробно рассказывала 5-tv.ru о том, что произошло. Нина Ивановна отправила отца в пансионат, так как была очень загружена работой, а жить вместе с ней престарелый отец наотрез отказывался.

Когда Нина Ивановна захотела навестить отца, ее не пустили в палату под предлогом карантина. А вечером позвонила сиделка и призвала срочно забирать отца домой, иначе он не выживет.

«Это какой-то ужас был. Он был весь обросший, ногти огромные, грязный. На нем были не вещи, а какие-то лохмотья», — рассказывала она.

Нина Ивановна поместила отца в другой частный пансионат, но ему стало хуже. Последние дни своей жизни ветеран провел в больнице в тяжелом состоянии.

Сейчас сотрудники Следственного комитета, прокуратуры и полиции устанавливают все подробности и обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ Нины Кувшиновой об издевательствах над отцом в доме престарелых.

+23° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 38%
84.08
0.47 91.49
-0.45
Не торопитесь — дороже выйдет: китайский совет дня на понедельник, 26 июн...

Последние новости

13:31
В Херсонской области опровергли закрепление ВСУ на левом берегу Днепра
13:27
Оксана Самойлова показала фигуру в бикини после того, как набрала вес
13:17
Ладони выдали Бритни Спирс: употребляет ли певица наркотики на самом деле?
13:16
Улицы столичного района Чертаново затопило кипятком в результате аварии — видео
12:59
Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара
12:58
«Вы увидите нового Митю Фомина»: Романоф рассказал про юбилей артиста

Сейчас читают

Провалы в кино и срок за мошенничество: чем прославилась отмечающая юбилей Дрожжина
Шойгу посетил передовой пункт управления «Западной» группировки войск в зоне СВО
Главное — сильное желание: как запрограммировать себя на счастье
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2