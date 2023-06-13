В Новосибирске сотрудники дома престарелых издевались над ветераном войны

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 25 0

Дочь 98-летнего ветерана рассказала о жестоком обращении с отцом в пансионате в Новосибирске

Фото, видео: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand; 5-tv.ru

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Дочери пожилого мужчины пришлось срочно забирать его оттуда, чтобы спасти ему жизнь.

В Новосибирской области ветерана Великой Отечественной войны избивали в доме для престарелых. Об этом заявила его родственница. В беседе с 5-tv.ru она поделилась подробностями страшного инцидента.

По словам Нины Ивановны, она отправила 98-летнего отца в пансионат, так как была очень загружена работой, а жить вместе с ней престарелый отец наотрез отказывался. Понимая, что следить за собой сам он не сможет, женщина решилась на такой шаг.

18 мая, в день рождения отца, Нина Ивановна приехала навестить его. Однако в палату женщину не пустили под предлогом карантина. А вечером того же дня ей позвонила сиделка и призвала срочно забирать отца домой, иначе он не выживет.

«Пошла в комнату, где он жил. Там никого не оказалось. В другой комнате он сидел. Это какой-то ужас был. Он был весь обросший, ногти огромные, грязный. На нем были не вещи, а какие-то лохмотья», — рассказала Нина Ивановна.

В Новосибирске проверят данные об избиении ветерана в пансионате В Новосибирске проверят данные об избиении ветерана в пансионате. Фото: 5-tv.ru

Она тут же забрала отца в другой пансионат, сотрудники которого от внешнего вида ветерана были в шоке. Помимо одежды и прочих ужасающих факторов, тело мужчины было покрыто синяками.

Сейчас в инциденте разбирается полиция. Росздравнадзор проверит организацию оказания медпомощи в том самом пансионате. Прокуратурой организована проверка по факту причинения телесных повреждений ветерану Великой Отечественной войны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Куравлева перед смертью отправили в дом престарелых

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