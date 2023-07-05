Осужденного пожизненно убийцу-пиромана Христана уличили еще в одном убийстве

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 23 0

Преступник пытался инсценировать смерть жертвы в результате ДТП, но был изобличен спустя десять лет.

Осужденного пожизненно убийцу-пиромана Христана уличили еще в одном убийстве

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

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В деле пожизненно осужденного серийного убийцы Германа Христана вскрылось еще одно убийство.

По информации 5-tv.ru, полиция установила причастность Христана к тяжкому преступлению, совершенному в Адмиралтейском районе Петербурга в 2013 году. Тогда в одной из квартир на Гороховой улице обнаружили труп мужчины. По заключению экспертов, смерть наступила вследствие множественных переломов костей. Однако выяснилось, что телесные повреждения мужчина получил в результате ДТП незадолго до смерти. Поэтому в возбуждении уголовного дела было отказано.

В ходе проверки возможной причастности отбывающего наказание Христана к другим преступлениям на территории Петербурга и Ленобласти следствие установило, что он находился в указанной квартире в момент совершения убийства.

Этапированный в Северную столицу Христан был изобличен в том, что 11 мая 2013 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения и «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений», нанес малознакомому мужчине не менее 15 ударов руками и ногами в область головы и туловища, от которых тот скончался. Убийство произошло в присутствии сожительницы Христана и хозяина квартиры.

Пытаясь уйти от ответственности, Христан велел женщине замыть следы крови в квартире, а хозяина жилья угрозами физической расправы заставил вызвать полицию и солгать о том, что потерпевший пришел к нему, уже имея телесные повреждения после ДТП.

В отношении Христана возбуждено новое уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

В 2019 году Ленинградский областной суд приговорил Германа Христана к пожизненному заключению за ряд тяжких преступлений, в числе которых убийство, кража, грабеж, умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Следствие установило вину Христана в совершении нескольких убийств, в ходе которых он сжигал людей заживо и наблюдал за их смертью.

Наказание серийный убийца отбывает в Республике Мордовия — в исправительной колонии особого режима для пожизненно осужденных № 6, известной как Торбеевский централ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет возобновил расследование по делу «лесопаркового маньяка», отсидевшего 18 лет за серию убийств в Челябинске.

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