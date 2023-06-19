СК возобновил расследование по делу отсидевшего 18 лет за серию убийств мужчины

Осужденный на 20 лет за серию убийств в Челябинске и отсидевший уже 18 из них Алексей Корочкин, получивший известность как «лесопарковый маньяк», может быть невиновен, отпущен на свободу и реабилитирован. Следственный комитет РФ возобновил расследование после важной улики.

Его задержали в 2004 году и обвинили в причастности к серии убийств в лесу. По версии следователей, именно он и убивал влюбленных, приехавших на отдых на машине. С мужчинами тогда расправлялись выстрелом в голову, а девушек насиловали. Решение суда — 20 лет колонии строгого режима. Спустя 18 дело приняло неожиданный поворот.

Как «Известиям» рассказал старший помощник руководителя СК по Челябинской области Владимир Шишков, по уголовному делу началась проверка комплекса мероприятий и оперативно-разыскных действий. Они были инициированы после того, как жительница Челябинска принесла правоохранителям оружие своего покойного супруга Александра Болотова. В ходе баллистической экспертизы выяснилось, что один из пистолетов полностью совпал с орудием убийств, совершенных маньяком.

Сам же Корочкин за все эти годы так вину и не признал. Наоборот пытался доказать — произошла чудовищная ошибка. Но в результате ему не удалось повлиять на решение суда.

«Я обязательно буду добиваться восстановления. Если не всей своей жизни, то хотя бы имени. Да, я очень долго сижу, но я тот же самый человек, я не псих. Хочу, чтобы меня видели человеком, а не маньяком, чтобы сказали: «Он невиновен», — рассказал он.

Ни о какой компенсации в случае изменения расследования он не рассчитывает. Только надеется поскорее выйти на свободу, начать работать и вернуться к привычной обычной жизни.

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