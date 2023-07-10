ФСБ «накрыла» клинику, через которую украинцы приезжали в РФ по «липовым» справкам

Хоть иностранцы приезжали в Московский регион для обследований, на самом деле никто лечиться не собирался.

В Москве пресечена деятельность организации, которая организовала целый канал незаконной миграции из Украины. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области. Силовиками были задержаны руководители и сотрудники частной медицинской клиники.

Сообщается, что граждане России организовали незаконное изготовление и выдачу гражданам Украины фиктивных справок-приглашений, благодаря которым мигранты могли приезжать в Московскую область для прохождения обследований от несуществующих болезней. Конечно же, граждане Украины никаких заболеваний не имели и проходить лечение не собирались.

Всего за время работы клиники более 150 иностранцев незаконно прибыли на территорию Российской Федерации и встали на миграционный учет в Московском регионе.

Возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как МВД и ФСБ России пресекли крупный канал легализации иностранцев в стране.