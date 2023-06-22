МВД и ФСБ России пресекли канал легализации иностранцев в стране

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Срочная новость 33 0

Соответствующее заявление сделали представители спецслужбы.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

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ФСБ и МВД России пресекли канал легализации иностранцев в стране. Соответствующее заявление сделали представители спецслужбы и представили кадры с оперативных мероприятий. По факту возбуждено уголовное дело.

«Задержаны организатор противоправной деятельности и его пособники — шесть граждан Российской Федерации», — подчеркивалось в заявлении.

Известно, что в ходе обысков мест проживания подозреваемых была обнаружена целая лаборатория по изготовлению поддельных документов.

Представители спецслужбы отметили, что в рамках оперативных мероприятий у главных фигурантов дела изъяли 12 мобильных телефонов, два ноутбука, пять станков для резки, сшивки и ламинирования паспортов, 100 расшитых паспортов РФ, 50 голографических наклеек для паспортов РФ и прочие вещественные доказательства.

Всем подозреваемым грозит длительное тюремное заключение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала организаторов незаконной миграции в Красноярске.

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