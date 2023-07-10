Мошенники обманули отца звезды «Глухаря» и «Тайн следствия»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 22 0

Мошенники выманили около миллиона рублей у отца актрисы Оксаны Скоропад

Мошенники обманули отца звезды «Глухаря» и «Тайн следствия»

Фото: Кадр из сериала «Тайны следствия», 2000 г.

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Злоумышленники сообщили пожилому мужчине, что его дочери грозит «уголовка».

Отец актрисы Оксаны Скоропад, известной по сериалам «Глухарь», «Тайны следствия», «Балабол» и другим, стал жертвой мошенников и лишился крупной суммы.

По данным источника 5-tv.ru, злоумышленник позвонил 64-летнему мужчине от имени сотрудника «следственного управления» и сообщил, что его дочь находится в больнице. Якобы актриса сбила на машине другую девушку и вместе с ней была госпитализирована. После этого мошенник потребовал у мужчины крупную сумму якобы за то, чтобы избавить дочь от уголовного преследования.

Отец актрисы собрал требуемые средства и положил их в пакет с халатом и тапочками для передачи дочери. Около девяти часов вечера приехал неизвестный и забрал пакет. Спустя еще час домой пришла сама Оксана Скоропад, которая поняла, что ее отца обманули. Сумма ущерба составила более 850 тысяч рублей, полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как мошенники обманывают россиян с помощью схемы дистанционного «взятия в заложники».

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