Мошенники обманули отца звезды «Глухаря» и «Тайн следствия»

Злоумышленники сообщили пожилому мужчине, что его дочери грозит «уголовка».

Отец актрисы Оксаны Скоропад, известной по сериалам «Глухарь», «Тайны следствия», «Балабол» и другим, стал жертвой мошенников и лишился крупной суммы.

По данным источника 5-tv.ru, злоумышленник позвонил 64-летнему мужчине от имени сотрудника «следственного управления» и сообщил, что его дочь находится в больнице. Якобы актриса сбила на машине другую девушку и вместе с ней была госпитализирована. После этого мошенник потребовал у мужчины крупную сумму якобы за то, чтобы избавить дочь от уголовного преследования.

Отец актрисы собрал требуемые средства и положил их в пакет с халатом и тапочками для передачи дочери. Около девяти часов вечера приехал неизвестный и забрал пакет. Спустя еще час домой пришла сама Оксана Скоропад, которая поняла, что ее отца обманули. Сумма ущерба составила более 850 тысяч рублей, полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество».

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