Игра в похищение: как мошенники вымогают у россиян миллионы

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Мошенники вымогают у россиян миллионы, притворяясь, что взяли близких в заложники

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

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Схема дистанционного «взятия в заложники» становится все популярнее, у злоумышленников. Но несет ли она реальную угрозу жизни жертвы?

А в Москве все больше случаев так называемого «дистанционного похищения». Это когда мошенники убеждают человека срочно уехать и отключить телефон, а потом делают вид, что он в заложниках, и требуют выкуп.

Важная деталь — злоумышленники знают, что деньги у семьи как раз сейчас есть. Например, после продажи квартиры. Наш корреспондент Артем Яковенко встретился с пострадавшими. Все подробности — в его безопасности.

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